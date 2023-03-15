ЦРПТ компенсирует фермерам 50% затрат на оборудование для маркировки

Аналогичную программу уже запустили для производителей пива и пивных напитков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оператор государственной системы маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий компенсирует крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам 50% затрат на оборудование для маркировки. Об этом сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в ходе круглого стола "Меры поддержки молочной отрасли: компенсации затрат и снижение себестоимости при введении маркировки продукции" в Совете Федерации.

"Мы понимаем, что даже небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. Поэтому учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента мы приняли решение на добровольной основе компенсировать фермерам 50% затрат на приобретение оборудования. Аналогичную программу мы уже запустили для производителей пива и пивных напитков. Она пользовалась большой популярностью у бизнеса: всего мы получили 250 заявок на участие в программе для производителей пива и пивных напитков", - сказал он.

С соответствующим запросом к оператору обратился депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский. По его словам, фермеры несколько раз получили перенос сроков, дополнительное время на подготовку. "Внедрение маркировки - это важно. И требует затрат как трудовых, так и финансовых. Считаю меру необходимой. Однако важно найти оптимальный баланс между защитой потребителей и дополнительной нагрузки на производителей. Прошу Минпромторг и оператора системы разработать дополнительные меры поддержки для фермеров. Сделать их процесс вхождения в систему максимально эффективным и безболезненным", - сказал Лисовский.

По словам Юсупова, совместно с интеграторами оператор разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, начиная от ручного этикетирования небольших производственных партий, заканчивая решениями для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением. Заявки на участие в программе будут приниматься с 1 апреля до 15 июля. Участник рынка сможет выбрать подходящий комплект оборудования, программное обеспечение и схему работы, добавил он.

О маркировке

Государственная система маркировки "Честный знак" поэтапно вводится в молочной отрасли с июня 2021 года. С этой даты маркируются сыры и мороженое. Тремя месяцами спустя в маркировку вошла молочная продукция сроком годности более 40 суток. С 1 декабря 2021 года - с короткими сроками годности. С 1 сентября 2022 года стало обязательным сканировать коды маркировки на кассах и передавать документы через электронный документооборот.

По итогам многочисленных консультаций с Молочным союзом России для фермеров внедрение маркировки было отложено с 1 декабря 2022 года на 1 декабря 2023 года.