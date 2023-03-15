В E.ON заявили, что оператор "Северного потока" занят герметизацией и осушением труб

Глава германского энергоконцерна Леонард Бирнбаум отметил, что технически "возможно многое", но возобновление работы "Северного потока" - это скорее политический вопрос

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оператор "Северного потока" сейчас занят вопросами осуществления герметизации и осушения трубопровода, сообщил финансовый директор германского энергоконцерна E.ON Марк Шпикер в ходе пресс-коференции. Несмотря на списание своей доли в Nord Stream AG, E.ON продолжает оставаться акционером проекта.

"Компания - оператор сейчас сосредоточена на том, как два уничтоженных трубопровода могут быть герметизированы и осушены, чтобы коррозия не распространялась дальше. Это то, на чем сейчас сосредоточена компания", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли возобновлена работа "Северного потока" и начнется ли его ремонт, Шпикер заявил, что не хочет спекулировать на этой теме, добавив, что ремонтные работы могут быть начаты только после того, как труба будет герметизирована.

"Мы продолжаем исполнять наши обязанности миноритарного акционера в "Северном потоке - 1". Мы не считаем правильным оставлять все "Газпрому", - подчеркнул Шпикер.

Технически "возможно многое", но возобновление работы "Северного потока" - это скорее политический вопрос, отметил глава E.ON Леонард Бирнбаум.

Ранее в отчете E.ON сообщалось, что концерн полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" - компании Nord Stream AG. Снижение оценки доли E.ON в проекте за год составило примерно 1,2 млрд евро.