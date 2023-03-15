Паслер: Южно-Уральский завод магниевых соединений нарастит производство в девять раз

Объем производства увеличат до 250 тыс. тонн в год, уточнил губернатор

ТАСС, 15 марта. Правительство Оренбургской области, российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-регион" и Южно-Уральский завод магниевых соединений в среду подписали соглашение, предусматривающее рост производства Южно-Уральского завода до объема не менее 250 тыс. тонн в год, что почти в девять раз превышает показатели 2022 года. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня встречался с руководством компании "Фосагро-регион", с которой Южно-Уральский завод магниевых соединений сотрудничает с 2021 года. Подписали трехстороннее соглашение, по которому завод планирует увеличить объемы производства в девять раз. "Фосагро-регион" обеспечит заводу стабильный рынок сбыта, в том числе за рубежом. Мы продолжим поддержку со своей стороны", - сообщил Паслер.

По итогам 2022 года завод отгрузил больше 27 тыс. тонн готовой продукции.

"Южно-Уральский завод магниевых соединений - один из крупнейших производителей сульфата магния в России, а его продукция - одна из лучших по качеству. Благодаря взаимодействию с "Фосагро-регион" наши удобрения уже знают во многих регионах страны, а также за ее пределами. Увеличивая объемы производства в несколько раз, мы вместе решаем важнейшую задачу замещения импортной продукции на российском рынке", - передает пресс-служба слова Паслера.

Также на встрече обсудили перспективу создания в Оренбуржье логистического центра "Фосагро-регион".

По словам генерального директора АО "Южно-Уральский завод магниевых соединений" Олега Ситака, завод занимает 70% российского рынка сульфата магния. При поддержке правительства региона и "Фосагро-регион" предприятие продолжит расширять производство и линейку выпускаемой продукции. Под реализацию нового соглашения Южно-Уральский завод магниевых соединений планирует получить заем Фонда развития промышленности Оренбуржья для строительства нового цеха.