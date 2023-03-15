Более 80 соглашений на подготовку кадров для импортозамещения заключили в Подмосковье

Отмечается, что инвесторы и образовательные учреждения региона могут выбрать оптимальный вариант сотрудничества

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Реализация проекта "Кадры для импортозамещения" продолжается в Подмосковье, к нему уже присоединились 85 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"На сегодняшний день к проекту "Кадры для импортозамещения" присоединились уже 85 компаний, реализующих проекты в сфере импортозамещения в Московской области. В рамках соглашений образовательные учреждения Подмосковья подготовят для инвесторов необходимых специалистов. Среди компаний-участников - "Мобитрак", "Аравия", Мясоперерабатывающий завод "Мясницкий ряд", "Коттон Клаб", Коломенский завод", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что, например, производитель товаров личной гигиены "Коттон Клаб" из городского округа Балашиха при содействии Мининвеста подписал соглашение с Гидрометеорологическим техникумом, в рамках которого для предприятия будут подготовлены такие специалисты, как лаборанты по контролю качества и техники-экологи. Компания "Аравия" - производитель косметики из Протвина - заключила соглашение с Губернским колледжем. Для проекта импортозамещения образовательное учреждение подготовит наладчиков, сварщиков, электриков.

В пресс-службе добавили, что инвесторы и образовательные учреждения Подмосковья могут выбрать оптимальный вариант сотрудничества - например, разработка обучающей программы по задаче инвестора, целевая подготовка кадров, участие предприятия в процессе обучения в рамках наставнических программ и предоставление возможности студентам пройти практику.