Более 50 автомобильных брендов вошли в перечень параллельного импорта

Минпромторг ранее сообщил о расширении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, автомобилями брендов Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Dacia и Hino

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран, заявил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов в ходе круглого стола "Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности".

"Говоря об удовлетворении спроса, хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запасным частям. В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщил о расширении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, автомобилями брендов Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Dacia и Hino.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. В частности, в список вошли бренды автомобилей: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo.