"Ростелеком" приобрел российского разработчика ПО в области телекоммуникационных сетей

Сделка совершена 14 марта через "Вестелком" и "АМТ"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" приобрел 100% российской компании "Светец", занимающейся разработкой ПО в области телекоммуникационных сетей. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка совершена 14 марта через дочерние общества "Ростелекома" - "Вестелком" и "АМТ". Первая "дочка" получила 99,99% в разработчике, "АМТ" - оставшуюся часть. ТАСС направил запрос в пресс-службу госоператора.

Согласно информации на сайте компании, "Светец" занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей, уже 30 лет предлагая клиентам широкий спектр своих решений. На текущий момент компания реализовала более 500 проектов в России и в странах СНГ.