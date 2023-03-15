Внешнеэкономический товарооборот Ставрополья вырос в 1,7 раза за пять лет

Только в 2022 году край экспортировал продукцию в 103 страны почти на $1,9 млрд

СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Товарооборот Ставрополья с зарубежными странами увеличился в 1,7 раза за последние пять лет и достиг $2,7 млрд. Об этом сообщили журналистам в среду в правительстве региона.

"О росте экспортного потенциала Ставрополья может свидетельствовать товарооборот с другими странами, который за последние пять лет увеличился в 1,7 раза и составил $2,7 млрд. Только в 2022 году, несмотря на санкции, край экспортировал продукцию в 103 страны почти на $1,9 млрд, что на 21% больше, чем в 2021 году", - говорится в сообщении краевого управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства.

В правительстве региона отмечают, что доля Ставрополья в совокупном экспорте промышленной продукции округа превышает 70%. "Ключевыми драйверами экспорта являются минеральные удобрения, продукты органической химии, зерно, мясная продукция, масла, другие товары. Для нивелирования негативных последствий от санкций проведен аудит заключенных международных соглашений Ставропольского края", - отмечается в сообщении.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил профильным министерствам сформировать план участия производителей региона в международных выставках и форумах. Цель - увеличение несырьевого и неэнергетического экспорта.