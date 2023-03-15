Ключевые индексы и акции банков на биржах США вновь снижаются

Dow Jones упал на 550,62 пункта, S&P 500 потерял 63,01 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже падают в среду на фоне сохранения опасений дальнейшего развития банковского кризиса после банкротства Silicon Vlley Bank (SVB). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 550,62 пункта (1,71%), до 31 604,78 пункта. Индекс S&P 500 потерял 63,01 пункта (1,61%), достигнув уровня 3 856,28 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снижается на 148,35 пункта (1,3%), до 11 279,8 пункта.

Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, снижается на 1,02%.

Утром на торгах падали также ценные бумаги ряда банков, в том числе ведущих организаций в финансовой сфере США: снижение стоимости акций JPMorgan Chase достигало 3,6%, Wells Fargo - 4,9%.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank. Под влиянием этих событий в понедельник произошло обрушение котировок ряда американских региональных банков, хотя во вторник они в основном восстановились.

Новые проблемы в финансовой сфере может спровоцировать решение Федеральной резервной системы по ключевой банковской ставке на следующей неделе. В случае ее повышения - что скорее всего будет сделано в рамках продолжения борьбы с инфляцией - может произойти новое обесценивание ряда банковских активов, что вызовет вторую волну кризиса.