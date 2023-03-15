Корпорация МСП намерена помочь предпринимателям отстоять свои права в споре с Wildberries

Корпоративные юристы будут проводить консультации и, "если нужно, помогут подготовить иски в суд"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП готова помогать малому и среднему бизнесу отстаивать свои права в споре с Wildberries. Об этом заявил глава корпорации Александр Исаевич в своем Telegram-канале.

"Корпорация МСП готова помогать предпринимателям, которые столкнулись с несправедливым отношением к ним со стороны Wildberries, отстаивать свои права. Бизнес может рассчитывать на поддержку на любом этапе решения проблем с маркетплейсом", - сказал он, добавив, что Корпорация МСП готова оказать необходимую юридическую помощь.

"Наши юристы будут помогать и консультировать и, если нужно, помогут иски в суд подготовить, - пояснили ТАСС в корпорации. - Были обращения предпринимателей, по одному из них мы направили в конце января обращение в Генпрокуратуру".

"Сейчас из разных источников поступает информация, маркетплейс увольняет сотрудников, участвующих в забастовке, а владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) блокирует аккаунты. Мы готовы изучить все документы, оказать необходимую юридическую помощь!" - написал Исаевич.

Он призвал всех владельцев франшиз и предпринимателей, которые столкнулись с проблемами, обращаться за помощью в Корпорацию МСП.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день компания опровергла информацию о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться.