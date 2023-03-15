15 марта, 15:09

В США заявили о росте запасов нефти на 1,6 млн баррелей за неделю

В Минэнерго страны добавили, что текущий объем запасов примерно на 7% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,6 млн баррелей и на 10 марта составили 480,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 7% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:52 мск, майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 4,54% - до $73,93 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае снижается до $67,96 за баррель (-4,94%). 

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США
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