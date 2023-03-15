Лидер "Новых людей" рассказал о программе по обучению предпринимательству "Я в деле"

Алексей Нечаев отметил, что в рамках обучения проводятся предпринимательские турниры и обучающимся помогают развивать их проекты

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Программа обучения предпринимательству "Я в деле", инициированная партией "Новые люди", станет доступна в ряде регионов России для учащихся колледжей и техникумов. Об этом в среду заявил лидер партии Алексей Нечаев в ходе встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"В прошлом году мы обучили основам предпринимательства 85 тыс. участников. Это студенты вузов, а также школьники. Теперь при поддержке Министерства просвещения мы откроем трехмесячный образовательный курс для учащихся колледжей и техникумов. Но главное здесь, конечно, не цифры, а люди - наши дети", - сказал Нечаев, слова которого приводит пресс-служба партии.

Политик отметил, что в рамках обучения проводятся предпринимательские турниры и обучающимся помогают развивать их проекты. "Человек, который строит свое дело, уверенно стоит на ногах и знает, что всегда сможет заработать своим делом. Он по-другому смотрит на мир", - добавил Нечаев.

Кравцов отметил, что проект "открывает новые перспективы для молодых людей, это актуальное и востребованное направление". "Минпросвещения России поддерживает планы по расширению этого проекта на студентов колледжей и техникумов", - подчеркнул министр.

В пресс-службе "Новых людей" пояснили, что определены 15 пилотных регионов: Брянская, Тюменская, Липецкая, Омская, Калининградская, Саратовская, Ростовская, Белгородская, Архангельская, Калужская, Вологодская области, а также Краснодарский и Красноярский края, Карелия и ХМАО.

Программа "Я в деле" реализуется по инициативе партии "Новые люди" благотворительным фондом "Капитаны" при поддержке Минобрнауки РФ, Росмолодежи, мэрии Москвы. Оператором проекта в регионах выступает РЭУ им. Г. В. Плеханова.