Еврокомиссар назвала ограниченным влияние банковского кризиса США в ЕС

Реакция на рынках "изначально оказала негативное влияние на европейский банковский сектор, но с того момента ситуация успокаивается", отметила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия считает ограниченным влияние кризиса в банковской сфере США на европейские банки, однако выступает за более детальную оценку рисков и использование эффективных инструментов для управления кризисными ситуациями. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в среду.

"Мы пристально следим за ситуацией в США. Прямое влияние на финансовый сектор ЕС кажется ограниченным", - заявила она. По словам еврокомиссара, реакция на рынках "изначально оказала негативное влияние на европейский банковский сектор, но с того момента ситуация успокаивается".

Макгиннес отметила, что ситуация с американскими банками продолжает развиваться, в связи с чем призвала регулирующие органы проверить, какие европейские организации может затронуть данный кризис. Она заявила, что разорившийся американский Silicon Valley Bank (SVB) имеет крайне ограниченное присутствие в ЕС, однако призвала "задаться вопросом, каким образом SVB смог попасть в Европу". В этой связи она напомнила, что все европейские банки отвечают стандартам Базельского комитета по банковскому надзору, чего нельзя сказать о США.

"Если бы базельские стандарты применялись в отношении банков в США, у них, возможно, была бы более выгодная позиция по ликвидности, - сказала она. - Базельские стандарты должны распространяться на все международные банки".

"Все это подтверждает, что нам необходимы эффективные инструменты для управления кризисными ситуациями в банковском секторе, чтобы защитить уверенность держателей средств, финансовую стабильность и налогоплательщиков", - заключила еврокомиссар.

Банковский кризис

На фоне заявлений еврокомиссара об ограниченном влиянии банковского кризиса в США на финансовый сектор ЕС на европейских торговых площадках наблюдается сильное падение стоимости акций крупных банковских учреждений. В частности французский Societe Generale в течение дня терял более 13% стоимости после потери 6,2% днем ранее, а акции BNP Paribas проседали до 11,7%. На Миланской бирже сильнее всего упали акций итальянских банков Unicredit (-7,65%) и Intesa Sanpaolo (-7,06%), в Германии отмечается снижение акций Deutsche Bank (-7,6%) и Commerzbank (-8,3%). Также в ходе торгов на Швейцарской бирже в среду было зафиксировано падение стоимости акций банка Credit Suisse на 30%.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал Си-эн-эн, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.