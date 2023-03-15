На восстановление мелиоративной системы в Херсонской области выделили почти 100 млн рублей

Поставлена задача вовремя подать воду для орошения полей, что позволит повысить урожайность и гарантировать урожай, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ГЕНИЧЕСК, 15 марта. /ТАСС/. Около 92 млн рублей направят на восстановление мелиоративной системы в Херсонской области. Подать воду планируется к началу орошения полей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Обсудили планы по восстановлению мелиоративной системы. Проблема полива сельхозугодий очень волнует аграриев. Работы уже ведутся. На это правительство региона выделило 92 млн рублей. Поставлена задача вовремя подать воду для орошения полей, что позволит повысить урожайность и гарантировать урожай", - сообщили в пресс-службе.

В среду глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Каховском районе провел встречу с аграриями. По просьбе руководителей хозяйств правительство региона поможет наладить прямые поставки удобрений от ведущих российских производителей. Также напрямую и по российским ценам налаживаются прямые поставки горюче-смазочных материалов.

В конце января сообщалось, что власти Херсонской области намерены до жаркого сезона частично решить возникшую из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) проблему орошения сельскохозяйственных земель. Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в интервью ТАСС сообщил, что сельскохозяйственный сезон 2023 года в Херсонской области, в частности в Каховском районе, поставлен под угрозу из-за затопления насосной станции Каховского магистрального канала в результате обстрелов ВСУ.

Система орошения

Каховская оросительная система - одна из двух крупнейших мелиоративных систем, созданных СССР в регионах Северного Причерноморья. Источник ее питания - Каховское водохранилище, из которого вода поступает в Каховский магистральный канал, имеющий четыре крупных действующих ответвления. Охватывает территорию Херсонской и Запорожской областей.

В пресс-службе Минсельхоза Херсонской области 26 января сообщили, что реконструкцию Каховского магистрального канала намерены провести за три года, объем финансирования программы восстановления составит 20 млрд рублей. Орошением будут обеспечены 330 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Потребители Ивановского, Нижнесерогозского муниципальных округов Херсонской области и Мелитопольского района Запорожской области получат доступ к качественному питьевому водоснабжению.