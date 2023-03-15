Финансирование обновления приборной базы увеличили более чем на 3,5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также сообщил, что в рамках нацпроекта "Наука и университеты" на покупку нового оборудования предусмотрено выделение около 15,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем финансирования обновления приборной базы научных организаций в текущем году увеличен более чем на 3,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду".

"Объем финансирования по этому направлению (обновлению приборной базы - прим. ТАСС) с текущего года был увеличен более чем на 3,5 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Кроме того, он отметил, что в рамках нацпроекта "Наука и университеты" на покупку нового оборудования предусмотрено выделение около 15,5 млрд рублей. "Это значит, что еще около 200 организаций получат средства, гранты на эти цели", - подчеркнул премьер.

"Конечно, вести исследования на современных приборах не просто эффективнее, но и гораздо интереснее, прежде всего, для молодежи", - сказал Мишустин. Он также обратил внимание на то, что правительству предстоит в короткие сроки решить вопрос укрепления технологического и экономического суверенитета страны, а привлечение молодых специалистов в науку - это "одна из самых ключевых" задач в данной области.

По словам премьера, кабинет министров поддерживает законодательную инициативу фракции "Справедливая Россия - За правду", направленную на систематизацию мер поддержки молодых ученых. "Документ прошел первое чтение, и важно, чтобы он был принят в ближайшее время", - добавил глава кабмина.

Он также отметил, что соответствующих мер в России немало: президентские гранты, премии в области науки и инноваций, возможность получить государственный жилищный сертификат. По словам Мишустина, эти меры "должны быть максимально адресными, учитывать запросы молодежи, ребят, которые готовы заниматься научными исследованиями".

О законопроекте

В сентябре прошлого года группа депутатов и сенаторов, среди которых были представители фракции "Справедливая Россия - За правду", внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий законодательно закрепить понятие "молодой ученый", а также наделить эту категорию граждан правом на получение мер государственной поддержки.

В конце февраля 2023 года законопроект был принят в первом чтении. Согласно инициативе, к категории молодых ученых будут относиться сотрудники научных и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 35 лет включительно. При этом не будет учитываться наличие или отсутствие у них ученых степеней. Законопроект устанавливает, что органы госвласти и местного самоуправления смогут увеличить возрастной критерий до 40 лет включительно при установлении отдельных мер поддержки для молодых ученых.

Проектом предусматривается, что президент РФ, кабмин, а также региональные органы власти, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" и органы местного самоуправления будут устанавливать меры поддержки молодых ученых за счет средств бюджетов соответствующего уровня. Кроме того, в законе предлагается прописать, что поддержку молодым ученым смогут оказывать юридические и физические лица, в том числе речь идет о добровольных пожертвованиях бюджетным учреждениям и о создании фондов поддержки научной и научно-технической деятельности.

Устанавливается также, что Минобрнауки будет размещать в интернете сведения о мерах государственной и муниципальной поддержки молодых ученых. Порядок учета, размещения и актуализации таких сведений установит правительство РФ.