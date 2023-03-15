Мантуров заявил, что Россия может открыть представительство ФТС в Эмиратах

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ отметил, что для создания "максимально комфортных условий для товарообмена" необходимо более тесное взаимодействие таможенных органов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия может открыть представительство Федеральной таможенной службы в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной Российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

"Чтобы создать максимально комфортные условия для товарообмена, необходимо более тесное взаимодействие таможенных органов России и Объединенных Арабских Эмиратов. В этой связи планируем открыть у вас представительство Федеральной таможенной службы и в дальнейшем считаем целесообразным заключить межправительственное соглашение о сотрудничестве в таможенных делах", - сказал он.

Мантуров напомнил, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по итогам 2022 года составил $9 млрд. Как сообщалось ранее, рост составил 68%. "Видим резерв для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли, расширения номенклатуры и создания условий для сбалансированности товарных потоков", - подчеркнул вице-премьер.

Еще одним условием увеличения торгового оборота между двумя странами является переход на взаиморасчеты России и ОАЭ в национальных валютах. "Использование рубля и дирхама без конвертации в мировые резервные валюты минимизирует влияние внешних факторов на наши экономические связи. Это касается не только торговой сферы, но и основных направлений промышленной кооперации", - сказал он.