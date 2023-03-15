Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде марта составила 7,68%

По данным ЦБ, во второй и первой декадах февраля ставка составляла 7,93%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде марта 2023 года не изменилась по сравнению с третьей декадой февраля и составила 7,68%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным ЦБ, во второй и первой декадах февраля ставка составляла 7,93%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.