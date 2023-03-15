Мишустин: принятие документов для соблюдения прав в новых регионах РФ продолжится

Глава кабмина обратил внимание на инициативы, направленные на защиту интересов тех, кто столкнулся с трудностями в сфере ЖКХ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что кабинет министров вместе с парламентом продолжит принимать документы, необходимые для обеспечения и соблюдения прав жителей четырех новых регионов страны.

В среду на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду" председатель правительства поблагодарил парламентариев "за конструктивное взаимодействие в это непростое время, за внимание к формированию правового фундамента для интеграции четырех новых регионов в состав России". "Мы вместе с парламентом продолжим принимать необходимые решения, нормативные акты, чтобы обеспечить нашим согражданам, которые там живут, соблюдение всех их прав, гарантий", - пообещал Мишустин.

Председатель правительства напомнил слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что "стратегическая задача сегодня - это вывести экономику на новые рубежи в условиях беспрецедентных санкций, внешнего давления". "Это требует, в том числе, и от депутатского корпуса ответственных, взвешенных решений, именно такой подход к принятию законов мы видим со стороны фракции "Справедливая Россия", - указал он.

Глава кабинета министров обратил внимание на инициативы партии, направленные на защиту интересов тех, кто столкнулся с трудностями в сфере ЖКХ. "Для правительства это тоже один из приоритетов, мы рассчитываем, что депутаты "Справедливой России" возьмут под парламентский контроль проекты, которые сейчас реализуются в отрасли", - отметил Мишустин. Для примера он привел начавшуюся в этом году программу комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, по которой "планируется обновить около ста объектов и порядка 12 тыс. км сетей, что должно повысить качество коммунальных услуг примерно для 3 млн человек".

Также премьер-министр напомнил, что "одобрено 70 проектов региональных программ, на их выполнение субъекты [Федерации] смогут получать субсидии для обновления коммунального хозяйства, которые сделают жизнь более комфортной для более чем 2 млн граждан". Он уточнил, что "в том числе предстоит существенно улучшить водоснабжение, на реализацию этих программ будет направлено порядка 142 млрд рублей". "Средства немалые, расходоваться они должны строго по назначению", - указал председатель правительства. Он уверен, что "эксперты "Справедливой России" смогут непредвзято оценить, как идут работы, нужна ли дополнительная помощь".