Птицекомплекс "Южный" в Ингушетии вдвое увеличит производство диетических продуктов

Агропредприятие планирует удвоить мощность производства за счет строительства дополнительных птичников

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Производство на птицекомплексе "Южный", выпускающем мясо и колбасные изделия из индейки в Республике Ингушетии, планируется увеличить в два раза - с 5 до 10 тыс. тонн в год. Об этом сообщили в среду в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ".

"Прошла встреча с инициатором одного из главных проектов Республики Ингушетия в сфере агропрома - развитие птицекомплекса "Южный". На совещании стороны обсудили вопросы стратегического планирования, в числе которых увеличение производственной мощности предприятия до 10 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя генерального директора Кавказ.РФ Андрея Цемаховича, уже сейчас "Южный" в год выпускает больше 5 тыс. тонн продуктов. "Причем мы говорим о полном цикле производства - от закладки яиц в инкубаторе до убоя и последующей переработки мяса, и это позволяет предприятию следить за качеством продукции на всех этапах. Подтверждение тому - сертификаты "Халяль". В этой связи вместе с инициатором проекта Адамом Эзмановичем мы обсудили возможность выхода продукции на рынки Ближнего Востока после расширения объема производства", - приводят в пресс-службе слова Цемаховича.

Агропредприятие планирует удвоить мощность производства за счет строительства дополнительных птичников. Кроме того, планируется построить собственный комбикормовый цех. По предварительной оценке, стоимость строительства второй очереди проекта составит от 2,5 до 2,7 млрд. В пресс-службе добавили, что прорабатывается возможность участия Кавказ.РФ.

Птицекомплекс "Южный" работает в Ингушетии с 2021 года. На первом этапе проекта в эксплуатацию запустили птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательную инфраструктуру на площади 132 га. Ежедневно предприятие выпускает до 40 тонн чистого мяса и колбасных изделий из индейки.