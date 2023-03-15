Дерипаска заявил, что кризис в США может негативно влиять на рынки дружественных РФ стран

По словам предпринимателя, "метастазы" финансового спада "пойдут по всему миру" и затронут рынки углеводородов, металлов, удобрений и продовольствия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что кризис в финансовой системе США может коснуться рынков дружественных для России стран, при этом бизнесу и предприятиям РФ необходим план антикризисных мероприятий на ближайшие месяцы. Такое мнение предприниматель высказал в своем Telegram-канале.

"Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчёт, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия", - отметил он.

Российскому бизнесу и предприятиям важно увидеть план антикризисных мероприятий от монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками, "чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы", добавил бизнесмен.

"Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога", - подчеркнул Дерипаска.