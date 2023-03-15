На Украине направили в суд эпизод дела "Роттердам+" о мошенничестве с ценами на уголь

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что шестерых человек обвиняют в нанесении убытков потребителям электроэнергии на $514,4 млн в 2016-2017 годах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении убытков потребителям электроэнергии на сумму свыше 19 млрд гривен ($514,4 млн) в 2016-2017 годах. Об этом в среду сообщает пресс-служба НАБУ.

"Первый эпизод дела "Роттердам+" направлен в суд НАБУ и САП", - говорится в сообщении. По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году комиссией, занимающейся госрегулированием энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля на Украину из порта в Роттердаме.

"В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 годов конечные потребители переплатили более 19 млрд гривен, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 годах, выделен в отдельное производство, материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления", - отметили в ведомстве.

Дело "Роттердам+"

Украинские эксперты неоднократно отмечали, что схема "Роттердам+" действовала в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Действие этой формулы привело к значительному росту (в разы) стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями и, как следствие, - росту оптовой цены.

Ряд украинских политиков, среди которых Юлия Тимошенко, прямо обвиняли бывшего президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения такой формулы, однако дальше стадии досудебного расследования дело не доходило.

26 октября 2022 года САП и НАБУ предъявили обвинение 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к применению формулы "Роттердам+". В НАБУ тогда отмечали, что всего в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен ($1,057 млрд).