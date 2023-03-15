Россия договорилась с ОАЭ о признании сертификата летной годности вертолета Ми-171А2

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что в дальнейшем планируется выйти на рамочное соглашение в сфере летной годности, не ограниченное одной моделью техники

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ и генеральная администрация гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорились о признании в Эмиратах летной годности вертолета Ми-171А2. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной Российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (МПК).

"Сегодня мы договорились и подписали соответствующий документ между авиационными властями наших стран, который предусматривает валидацию сертификата типа вертолета Ми-171А2 на территории ОАЭ. В дальнейшем рассчитываем выйти на рамочное соглашение в сфере летной годности, не ограниченное одной моделью техники", - сказал Мантуров.

Ми-171А2 - новейшая многоцелевая модель вертолета тяжелого класса.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2.

В ноябре 2021 года сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" (Ростех) ожидает валидации сертификата вертолета Ми-171А2 авиационным регулятором Объединенных Арабских Эмиратов в 2022 году. Отмечалось, что параллельно холдинг проводит совещания и переговоры с авиационными властями ОАЭ о расширении рабочих процедур не только на один тип, а на всю гражданскую линейку "Вертолетов России": "Ансат", Ми-38, Ка-32 и, в последующем, Ка-62.