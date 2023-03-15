Россия будет работать только с локализованными зарубежными производителями семян

В Минсельхозе подчеркнули, что компании, которые не хотят сотрудничать на таких условиях, работать на российском рынке не будут

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия будет работать только с теми иностранными производителями семян, которые полностью локализовали производство в стране. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так. Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно", - сказала она.

Лут подчеркнула, что компании, которые не хотят сотрудничать на таких условиях, работать на российском рынке не будут. "У нас было уже много переговоров, компании готовы выходить именно с таким подходом к локализации с самого начала. И это очень важно. Может быть, это не то, к чему мы быстро стремились, но сейчас мы надеемся это получить", - отметила она.

Первый заместитель главы Минсельхоза отметила, что основным инструментом в рамках селекции и частично генетики является федеральная научно-техническая программа (ФНТП), созданная в 2017 году. По ее словам, в рамках развития Минсельхоз двигался поступательно, стараясь не рушить рынок, поэтому много чего было создано. "Но, поскольку у нас с вами изменилась ситуация с прошлого года и начались сложности с нашими иностранными бывшими партнерами, теперь не очень партнерами, нам пришлось поменять нашу стратегию, наше видение развития ФНТП и ускориться. Если раньше мы шли органически, чтобы никому не навредить, то теперь всем надо дружно ускоряться, потому что действительно отсутствие у нас наших технологий и зависимость от иностранных технологий недружественных стран - это очень опасно", - сказала Лут.

Она пояснила, что политика в отношении селекции была изменена в России, потому что ряд иностранных компаний повел себя некрасиво. "Основная компания, которая ушла с рынка, - это Corteva c сортом семян Pioneer. Она ушла, все свернула, свои сорта оставила в реестре и пытается завозить свои сорта в нашу страну. Соответственно, делать это они будут недолго, потому что эти сорта, скорее всего, мы вместе с Госсорткомиссией исключим из реестра", - заявил Лут.