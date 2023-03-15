Объем господдержки новосибирских аграриев из федерального бюджета увеличат в 1,5 раза

Сумма финансовой помощи достигнет 3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Средства из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса Новосибирской области увеличат в 2023 году на 50% до 3 млрд рублей. В том числе, они пойдут на проекты комплексного развития сельских территорий, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Объем господдержки АПК Новосибирской области увеличится в полтора раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в регион. Так, в 2022 году региону было предусмотрено 2 млрд рублей, освоено более 99%. В 2023 году объем увеличен до 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, за счет увеличения федеральных средств почти в два раза - до 1,5 млрд рублей - вырастет объем финансирования комплексного развития сельских территорий. Ключевые проекты в текущем году связаны со строительством и ремонтом социальных объектов, инженерных коммуникаций и дорог.

"Министр отметил, что, по предварительным данным, в прошлом году сельское хозяйство региона показало положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства составил 101,5%. Аграриям Новосибирской области удалось собрать высокие урожаи по основным сельхозкультурам. Дмитрий Патрушев особо отметил рост производства рапса и картофеля", - уточняется в сообщении.

В конце апреля - начале мая в регионе начинается яровой сев. Посевные площади на 2023 год сохранены на прежнем уровне: в 2022 году под нужды АПК были выделены 2,36 млн га.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.