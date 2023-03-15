Суд принял к производству иск "Русхимальянса" к германской Linde почти на €1,1 млрд

Предварительное судебное заседание назначено на 17 апреля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск российской компании "Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, к германской Linde GmBH почти на €1,1 млрд, следует из картотеки арбитражных дел.

1 марта "Русхимальянс" подал исковое заявление о взыскании €972,3 млн и 7,61 млрд рублей в качестве возмещения убытков по контракту от 7 июля 2021 года № КГС-05/099-2021, а также €13,6 млн и 117,6 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами".

Предварительное судебное заседание назначено на 17 апреля.

В начале марта "Русхимальянс" уже подавал иск к Linde GmBH на 7,73 млрд рубля. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал это исковое заявление, но информации о его принятии к производству нет.

В начале января этого года стало известно, что "Русхимальянс" хочет взыскать с Linde почти €1,1 млрд в международном арбитраже Гонконга. Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении заявления Linde о снятии ареста с российских активов.

30 декабря 2022 года российский суд удовлетворил заявление "Русхимальянса" и наложил арест на имущество филиала Linde GmbH в Самаре, ее доли в "Линде газ рус", "Линде Уралтехгаз", "Линде газ Новотроицк", "Линде газ Липецк", "Газпром Линде инжиниринг", "Линде инжиниринг рус", "Криостар рус", "Линде азот Тольятти", а также доли Linde PLC в "Праксэа Рус", "Праксайр Волгоград", "Праксайр Самара" и "Праксайр азот Тольятти". Суд запретил этим компаниям отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости всех активов.

Стоимость имущества, попавшего под арест, по оценке "Русхимальянса", составляет около 35 млрд рублей, в то время как Linde заявляет о сумме, намного превышающей €1 млрд.

О разногласиях компаний

В марте Linde сообщала, что прекратила реализацию новых проектов в России и намерена соблюдать требования наложенных на Москву санкций ЕС. Однако компания заявляла о намерении продолжить исполнять требования уже подписанных контрактов, если это не будет противоречить введенным санкциям. После этого сообщалось, что Linde выйдет из проекта строительства СПГ-завода (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования) в рамках реализации комплекса в Усть-Луге.

В мае и июне 2022 года Linde уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что введенные санкции не охватывают работы по контракту, говорится в определении суда. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода - нет.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом немецкие банки Bayrische Landesbank и Unicredit Bank AG также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций.