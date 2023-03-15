В Уфе на агрофоруме представят стенды из Южной Кореи, Китая, Киргизии и Белоруссии

Форум пройдет с 21 по 24 марта

УФА, 15 марта. /ТАСС/. Представители Республики Корея, Китайской Народной Республики, Киргизии и Белоруссии, а также 37 регионов России презентуют свои стенды на выставке "Агрокомплекс" в рамках агропромышленного форума, который пройдет 21-24 марта в Уфе. Всего в выставке примут участие 340 экспонентов, сообщили в среду организаторы.

"21 марта 2023 года в Уфе в выставочном комплексе "ВДНХ-Экспо" открывается 33-я международная выставка "Агрокомплекс" и агропромышленный форум. В этом году в выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Беларуси, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи", - сообщили организаторы. Форум продлится до 24 марта, говорится в сообщении.

Форум и выставка проводятся правительством Башкирии, Минсельхозом региона и Башкирской выставочной компанией при поддержке Минсельхоза РФ и 13 отраслевых союзов и ассоциаций. В рамках деловой программы форума выступят 363 спикера, состоятся торгово-закупочные конференции, пройдет молодежный форум "Стратегический резерв-2023", а также отраслевые секции и круглые столы, образовательные интенсивы "Мы выбираем АПК" для учащихся агроклассов, ярмарка вакансий.

В пленарном заседании "Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры", модератором которого станет глава Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский, примут участие представители правительства Башкирии, ВШЭ, Новосибирского аграрного университета, Национального союза производителей молока, Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, молодые предприниматели и руководители крестьянско-фермерских хозяйств.

"На профессиональном уровне в рамках панельных дискуссий и круглых столов форума будут обсуждаться тренды и ключевые вопросы развития АПК: развитие племенного животноводства, технической и технологической модернизации сельхозпроизводства, создание агропромышленного кластера, использование генетики в мясном скотоводстве, применение цифровых технологий, производство продуктов питания, применение ГИС-технологий, ветеринарии, агрострахования, кадров", - говорится в сообщении.

Выставка "Агрокомплекс" займет 17,6 тыс. кв. м и представит тематические разделы, посвященные сельхозтехнике, растениеводству, животноводству и ветеринарии, продуктам питания и переработке, генетике, средствам защиты растений и др. Среди участников пройдут четыре профессиональных конкурса. В рамках спецпроекта "Агропродукты" будет работать экспозиция от 45 сельскохозяйственных кооперативов и 42 производителей, сообщили организаторы.