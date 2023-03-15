Премьер Пакистана заявил, что стране больше не угрожает дефолт

Шехбаз Шариф сообщил, что скоро будет заключено соглашение с МВФ

ИСЛАМАБАД, 15 марта. /ТАСС/. Правительству Пакистана удалось спасти страну от угрозы дефолта. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф на встрече с членами Совета редакторов пакистанских газет.

"Угроза дефолта миновала. Прошло 11 месяцев с тех пор, как нынешнее коалиционное правительство пришло к власти, и ему удалось спасти Пакистан от дефолта. Очень скоро будет заключено соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), которое поможет вывести страну из экономического спада", - цитирует главу правительства газета The Express Tribune.

По словам Шарифа, экономический кризис в Пакистане разразился в результате нарушения соглашений с МВФ находившейся ранее у власти администрацией во главе с бывшим премьер-министром Имраном Ханом. "Она сознательно отказывалась от выполнения соглашений, заключенных с МВФ, - подчеркнул он. - Это затрудняло наши действия по восстановлению экономики, и в результате правительству сейчас приходится выполнять жесткие условия фонда".

С конца января Пакистан ведет переговоры с МВФ о предоставлении очередного транша в размере $1,1 млрд. Под нажимом фонда правительство Пакистана было вынуждено в феврале поднять цены на бензин на 16%, на сжиженный природный газ на 30% и одобрить отмену с марта 2023 года субсидий на электроэнергию в размере 65 млрд рупий ($244 млн), предоставляемых компаниям-экспортерам. Страна также была вынуждена отказаться от поддержки национальной валюты, в результате чего ее курс опускался до рекордно низкого уровня - 276,5 пакистанской рупии за доллар.

Программа финансовой помощи южноазиатскому государству в размере $6,5 млрд была одобрена руководством фонда 3 июля 2019 года. Семь траншей МВФ, ранее предоставленных Исламабаду, составили в общей сложности $4,2 млрд. В настоящее время проходит девятый обзор выполнения Пакистаном требований фонда, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.