Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 0,2%

По данным Росстата, огурцы подешевели на 10%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 7 по 13 марта 2023 года снизились в среднем на 0,2%, в том числе на огурцы - на 10%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,2%, в том числе на огурцы - на 10%, картофель - на 0,9%, капусту белокочанную - на 0,8%, морковь - на 0,1%", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по данным Росстата, цены на помидоры увеличились на 6,8%, на репчатый лук - на 2,2%, на бананы - на 1,7%, на яблоки - на 0,5%, на свеклу столовую - на 0,3%.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, снизились цены на консервы овощные для детского питания - на 0,9%, на баранину - на 0,8%, на консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный и макаронные изделия - на 0,4%, на колбасы вареные, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, творог - на 0,3%, на мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, рис, вермишель и печенье - на 0,2%, на масло подсолнечное и соль поваренную - на 0,1%.

При этом за период с 7 по 13 марта 2023 года выросли цены на яйца куриные - на 1%, на рыбу мороженую, муку пшеничную и пшено - на 0,5%, на смеси сухие молочные для детского питания - на 0,3%, на говядину, консервы мясные для детского питания, сахар-песок, крупу гречневую - на 0,2%, на сосиски, сардельки, хлеб ржаной - на 0,1%.