Стоимость полета в салоне экономического класса за неделю выросла на 4,3%

По данным Росстата, также увеличилась средняя стоимость проживания в гостиницах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Стоимость полета в салоне экономического класса в России за неделю с 7 по 13 марта 2023 года увеличилась на 4,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 4,3%", - сообщили в ведомстве.

При этом тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России за неделю увеличились на 0,1%. Средняя стоимость проживания в гостиницах трех звезд увеличилась на 0,7%, в гостиницах четырех и пяти звезд - на 0,4%, в гостиницах одной и двух звезд, а также в мотелях - на 0,3%.

Ранее, на неделе с 28 февраля по 6 марта, стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,3%.