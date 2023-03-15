Цены на бензин в России за неделю выросли на 1 копейку

Дизель подешевел на 2 копейки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 марта 2023 года выросли на 1 копейку - до 50,87 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 2 копейки - до 58,38 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 не изменились и составили 47,14 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 копейку, до 51,39 рубля за литр, стоимость Аи-98 не изменилась и составила 61,59 рубля за литр. Стоимость литра дизельного топлива снизилась на 2 копейки, до 58,38 рубля.

Рост цен на бензин отмечен в 13 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Марий Эл - на 0,7%. В то же время снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в семи субъектах РФ. Более всего он подешевел в Чукотском автономном округе - на 2,9%.

В Москве и в Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин практически не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,09 до 48,81 рубля, марки Аи-95 - от 48,99 до 55,79 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,4 до 64,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 46,1 до 49,03 рубля, марки Аи-95 - от 50,45 до 54,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 64,09 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 6 по 12 марта вырос на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 871,1 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива сократился на 1,2% и составил 1,724 млн тонн.