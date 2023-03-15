Национальная финансовая ассоциация решила отказаться от статуса СРО

Ассоциация планирует продолжить развитие иных функций, в числе которых совершенствование рынков РЕПО и ПФИ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Национальная финансовая ассоциация (НФА) на внеочередном общем собрании приняла решение об отказе от статуса саморегулируемой огрганизации (СРО), следует из сообщения в Telegram-канале президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.

Ранее сообщалось, что данный вопрос будет будет подниматься на внеочередном общем собрании членов СРО НФА. Отмечалось, что в случае принятия положительного решения между НФА и НАУФОР произойдет разделение функций. "Сегодня общее собрание НФА приняло решение об отказе от статуса СРО и поручило ее Президенту представить необходимые для этого документы в Банк России", - сообщил Тимофеев.

Согласно разосланному ранее письму президентов обеих ассоциаций своим членам, в дальнейшем НАУФОР сконцентрирует функции СРО, а НФА - функции по актуализации стандартной документации для договоров РЕПО и стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках, обеспечению деятельности Российского определяющего комитета (РОК), по расчету фиксинга MIRP и финансовых индикаторов. НФА также планирует продолжить развитие иных функций, в числе которых совершенствование рынков РЕПО и ПФИ, рынка драгоценных металлов, долгового рынка, обобщение и распространение лучших рыночных практик по управлению активами и пассивами финансовых организаций.

О планах объединения НАУФОР и СРО НФА стало известно в 2022 году. Совет директоров НАУФОР направлял в СРО НФА предложение об объединении, а также сформировал рабочую группу из членов совета директоров, уполномоченную на проведение таких переговоров. Согласно данным СМИ, в объединении двух ассоциаций на базе НАУФОР заинтересован и Банк России.