Акции банка Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня

Акции опустились ниже отметки в 2 франка

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Акции банка Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня стоимость акции снижалась до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросла, и по состоянию на 18:32 мск составляла 1,85 франка (около $2), что на 17,41% меньше, чем в начале биржевой сессии.

"Credit Suisse продолжает погружаться в преисподнюю", - пишет, комментируя сложившуюся ситуацию, газета Le Temps. Она обратила внимание на заявление самого крупного акционера Credit Suisse - Saudi National Bank, имеющего долю в 9,8%, о том, что он "абсолютно" не хочет оказывать дополнительную поддержку швейцарскому банку, увеличивая свое участие в его капитале. Глава саудовского финансового института Аммар Аль Худайри заявил агентству Bloomberg, что если доля превысит 10%, то "вступит в действие серия новых правил". "Мы не склонны вступать в новый режим регулирования", - резюмировал он.

Нынешнее падение акций Credit Suisse обусловлено и другими причинами. В понедельник акции снизились на волне банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Во вторник Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась "слабость" внутреннего контроля.

Осенью прошлого года Credit Suisse объявил о реструктуризации, однако "клиенты, видимо, продолжили забирать средства из банка", пишет Le Temps. В интервью агентству Bloomberg во вторник генеральный директор банка Ульрих Кёрнер признал, что отток, пусть и менее сильный, продолжается.