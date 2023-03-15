Россия и Шри-Ланка договорились об увеличении числа полетов

Авиакомпании двух стран смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо. Об этом говорится в сообщении Росавиации со ссылкой на новые договоренности между авиавластями двух стран.

"Авиационными властями России и Шри-Ланки с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами. Согласно ей авиакомпании двух стран смогут выполнять полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно до 21 рейса в неделю (увеличение на 7 частот)", - отметили в Росавиации.