15 марта, 16:18

Советником главы "Газпрома" назначили Геннадия Сухова

Департамент 314 вместо него возглавит Вадим Симдякин

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Геннадий Сухов, ранее возглавлявший департамент 314 "Газпрома", назначен советником главы холдинга, говорится в сообщении компании. Вместо него департамент возглавит Вадим Симдякин.

"Начальником департамента 314 ПАО "Газпром" назначен Вадим Симдякин. Геннадий Сухов, ранее возглавлявший департамент 314, назначен советником председателя правления ПАО "Газпром", - сказано в сообщении. Департамент отвечает за реализацию углеводородов и продуктов их переработки на внутреннем рынке, электроэнергетику, развитие газоснабжения и газификацию.

Симдякин с 2021 года являлся директором дирекции блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти". До этого он возглавлял департамент логистики и транспорта "Газпром нефти", а затем - департамент по поставкам нефти "Газпром нефти".

Геннадий Сухов является членом правления "Газпрома" с 2019 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация