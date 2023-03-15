В Ливии заявили, что принятие в США закона NOPEC приведет к хаосу на нефтяном рынке

Министр нефти и газа в Правительстве национального единства Мухаммед Аун сказал, что указанный документ "стал результатом необъективной реакции США на рост цен на нефть"

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Принятие в Соединенных Штатах антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) подорвет стабильность и приведет к хаосу на мировом рынке нефти. Такое мнение выразил в среду министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун.

По его словам, это "вызовет хаос в мировом производстве нефти, внесет путаницу, дестабилизирует мировой рынок нефти и обречет его на неизвестность в будущем". В видеообращении, опубликованном на странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Аун сказал, что указанный документ, по его убеждению, "стал результатом необъективной реакции США на рост цен на нефть". "Эти повышения не обязательно являются результатом политики стран-производителей, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК)", - добавил министр.

Он отметил, что ОПЕК "всегда работала над установлением баланса на нефтяном рынке между производителями, инвесторами и потребителями". "Мы (страны ОПЕК - прим. ТАСС) не стремимся к какой-либо монополии, а хотим добиться справедливого баланса и стабильности", - подчеркнул Аун.

5 мая прошлого года юридический комитет Сената Конгресса США одобрил антикартельный законопроект NOPEC. Его цель - наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

В той или иной версии этот законопроект пытаются принять уже около 20 лет. В 2007 году при 43-м президенте США Джордже Буше - младшем один из вариантов данной инициативы провели и через Сенат, и через Палату представителей Конгресса. Тогда его даже не стали отправлять на подпись главе государства, поскольку он обещал наложить вето.