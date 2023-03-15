Выручка предприятий Москвы в сфере услуг в январе достигла 228 млрд рублей

Лидерами по приросту оборотов в этой отрасли стали электронные сервисы, учреждения культуры и организации курьерской доставки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выручка московских предприятий сферы услуг в январе 2023 года достигла 228 млрд рублей. Лидерами по приросту оборотов в этой отрасли стали электронные сервисы, учреждения культуры и организации курьерской доставки, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"На 3% увеличился оборот столичных предприятий сферы услуг. <…> Общий объем платных услуг, оказанных московскими предприятиями, в январе 2023 года достиг 228 млрд рублей", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что наибольший рост - в электронных услугах и сервисах в области IT." За январь 2023 года заработано 12,7 млрд рублей, что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров", - сообщил он.

Мэр добавил, что на втором месте по приросту оборотов - учреждения культуры, их выручка за год увеличилась на 41,2% до 9,1 млрд рублей. "На третьем месте - организации курьерской доставки, чьи обороты выросли на 23,2% до 1,2 млрд рублей благодаря развитию интернет-торговли в Москве", - резюмировал градоначальник.

Развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд рублей, заключил Собянин.