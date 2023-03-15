Турпоток между Россией и ОАЭ превысил 1 млн человек в 2022 году

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что между странами выполняются более 200 регулярных рейсов в неделю

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по итогам 2022 превысил допандемийный уровень и составил более 1 млн человек. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной Российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (МПК).

"Сейчас Россию и Эмираты связывают более 200 регулярных рейсов в неделю. Во многом благодаря этому динамично растет туристический поток, который по итогам прошлого года превысил допандемийный уровень и составил более 1 млн человек", - сказал он.

По словам Мантурова, с учетом развития инфраструктуры Россия ожидает увеличения числа туристов из Эмиратов в РФ.

Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), российский туристический поток в Дубай в 2022 году превысил допандемийный уровень, за прошлый год эмират посетили 758 тыс. туристов из РФ. Россия в 2022 году заняла пятое место по турпотоку в Дубай после Индии, Омана, Саудовской Аравии и Великобритании. Турпоток из России в Абу-Даби в 2022 году вырос примерно в три раза по сравнению с 2021 годом и снизился на 7% по сравнению с 2019 годом - до 74 тыс. туристов.