В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения

Речь идет, в частности, о бронежилетах, касках, военной одежде и обуви

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Госдуме подготовлен законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за закупку военного снаряжения благотворителями, волонтерами, добровольцами и членами их семей. Об этом рассказал ТАСС автор документа, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия").

Как отмечает автор документа, с начала СВО большое число благотворительных, волонтерских организаций, сами военнослужащие и добровольцы, а также члены их семей закупили за счет своих средств значительное количество тактических средств, экипировки и спецоборудования, которое по многим характеристикам превосходит стандартное снаряжение. Речь идет, в частности, о бронежилетах, защитных шлемах (касках), военной одежде и обуви, медицинских аптечках, спальных мешках, дронах, квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизорах, прицелах и деталях для модернизации огнестрельного оружия.

Законопроектом предлагается ввести в налоговое законодательство социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за приобретение им товаров военного назначения и военного снаряжения у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Социальный налоговый вычет предлагается предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый период. При этом законопроект будет распространяться на сделки по приобретению товаров военного назначения и военного снаряжения, заключенные, начиная с 24 февраля 2022 года. Перечень товаров, расходы на приобретение которых могут быть учтены для получения налогового вычета, предлагается определять актом правительства РФ.

"Компенсация части затрат граждан на закупки товаров и снаряжения для военнослужащих в форме налогового вычета позволит решить такие социально значимые задачи как сбережение жизни и здоровья военнослужащих, участвующих в СВО, и будет способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства, а также позволит обеспечить решение задач, обозначенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию", - указывает автор документа. По словам Кузнецова, он намерен в ближайшее время представить законопроект на рассмотрение экспертного совета фракции по законотворчеству, с тем чтобы решить вопрос о дальнейшем внесении его в Госдуму.