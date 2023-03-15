Индия увеличила импорт из России в пять раз за 11 месяцев 2022-2023 финансового года

Он составил $41,56 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Индийский импорт из России за 11 месяцев текущего 2022-2023 финансового года (начался 1 апреля 2022 года) увеличился в пять раз и составил $41,56 млрд. Об этом в среду сообщило Министерство торговли и промышленного развития Индии.

За этот период Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. В предыдущем финансовом году она находилась на 18-м месте, российский импорт в Индию составлял $9,86 млрд.

По данным Минторга, в январе 2023 года доля России в индийском импорте нефти составила 28% против 0,2% в том же месяце прошлого года.