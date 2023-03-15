Германия и США ликвидировали крупный миксер криптовалют ChipMixer

ChipMixer позволял пользователям скрывать происхождение своих доходов

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Германии и США ликвидировали миксер криптовалют ChipMixer, который позволял пользователям скрывать происхождение своих доходов. Об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.

"Национальные власти уничтожили цифровую инфраструктуру платформы в связи с подозрениями в причастности к отмыванию денег и изъяли четыре сервера, более 1,9 тыс. биткойнов (около €44,2 млн) и 7 ТБ данных", - отметили в организации.

По данным Европола, незарегистрированный миксер криптовалют ChipMixer существовал с середины 2017 года. Он позволял пользователям смешивать свою криптовалюту с криптовалютой других пользователей, чтобы скрыть ее происхождение. Сервис был особенно популярен у преступных группировок для отмывания денег, полученных в результате наркоторговли, торговли оружием, атак с использованием вирусов-вымогателей и мошенничества с платежными картами. Отмытые средства злоумышленники могли переводить в любые криптовалюты, выводить на банковские счета или снимать в банкоматах.

Согласно расчетам специалистов, за все время сервис способствовал отмыванию 152 тыс. биткойнов (около €2,73 млрд по нынешнему курсу).

Помощь в проведении данного расследования оказали власти Бельгии, Польши и Швейцарии.