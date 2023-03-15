Годовая инфляция в РФ с 7 по 13 марта снизилась до 7,65%

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 2023 году на уровне 5,5%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 7 по 13 марта 2023 года замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 7 по 13 марта 2023 г. инфляция составила 0,02%. В годовом выражении темпы роста цен снизились - до 7,65%. Дефляция в продовольственном сегменте продолжилась за счет удешевления плодоовощной продукции и возобновившегося снижения цен на остальные продукты питания. В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились. В секторе услуг рост цен ускорился за счет роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России в 2023 году ожидается на уровне 5,5%. Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5-7%.