Cosmos Hotel Group приобрел отель в Грозном

Самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе "Грозный сити" продолжит свою работу под новым названием Cosmos Selection Grozny City

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Гостиничный портфель Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") пополнился объектом на Северном Кавказе. "Грозный сити", самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе, продолжит свою работу под новым названием Cosmos Selection Grozny City, сообщает в пресс-релизе Cosmos Hotel Group.

Отель расположен в центре Грозного на берегу Сунжи. Это первый отель Cosmos Hotel Group под брендом Cosmos Selection, концепция которого предполагает высокий сервис.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что открытие нового отеля под брендом Cosmos Selection является важным проектом и прекрасной возможностью для гостей сети Cosmos познакомиться с культурой и национальными традициями региона. "Мы планируем развитие и в других регионах Северного Кавказа, что полностью соответствует стратегии территориального развития нашей компании", - добавил Биба.

"Открытие отеля Cosmos Selection в Чеченской Республике считаю большим шагом не только для нас, но и для всего Северного Кавказа", - заявил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, слова которого также приводятся в сообщении. Он выразил уверенность, что взаимодействие инвесторов с Cosmos Hotel Group создаст прецедент, в первую очередь, и значительно улучшит качество оказываемых услуг.

Ранее корпорация АФК "Система" объявила о приобретении за €200 млн у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей, расположенных в четырех городах России.

О Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят свыше 30 отелей в 18 городах России и мира. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 10 тыс. единиц.