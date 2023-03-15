Примсоцбанк с 13 марта повысил в 10 раз плату за хранение валюты

Комиссия составит 5% от суммы в месяц на любой остаток

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Примсоцбанк, один из крупнейших региональных банков Приморского края, с 13 марта повысил до 5% от суммы плату за хранение валюты и ухудшил комиссии за переводы. Это следует из сообщения кредитной организации.

Согласно данным банка, с 13 марта комиссия за хранение долларов, евро, норвежских крон, фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен, корейских вон составит 5% от суммы (минимум $10 эквивалент по курсу ЦБ РФ в иной валюте) в месяц на любой остаток, это означает, что бесплатной минимальной суммы больше нет. К списку валют с платным хранением добавились канадские доллары.

Банк также повысил комиссии на SWIFT-переводы по китайским юаням, корейским вонам, казахстанским тенге, японским иенам. Комиссия за переводы в китайской валюте составит 350 юаней, за переводы в корейской валюте на сумму до 15 млн вон - 45 тыс. вон, на сумму от 15 млн до 26,5 млн вон - 97,5 тыс. вон, на сумму от 26,5 млн до 49 млн вон - 149,5 тыс. вон. Комиссия за переводы в казахстанской валюте суммой до 9,5 млн тенге составит 26 тыс. тенге, а в японских иенах - 10 тыс. для переводов до 1,5 млн иен и 11 тыс. для переводов 1,5-5,5 млн иен.

В банке также отметили, что с 21 марта 2023 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП (резидентов, нерезидентов). На сайте банка опубликованы обновленные тарифные справочники для Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Дальневосточного и Приморского регионов.