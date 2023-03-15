Ярославская область выделит более 400 млн рублей на восстановление теплосетей Рыбинска

За год заменят 15 участков теплотрассы общей протяженностью около 5 км в двухтрубном исполнении

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Ярославской области выделят более 400 млн рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске из-за их критического состояния и износа на 73%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Состояние сетей в Рыбинске критическое, износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 млн рублей, город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует пресс-служба губернатора Михаила Евраева.

В среду Евраев осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева в Рыбинске.

Проектно-сметная документация по ремонту теплосетей в городе уже готова и находится на государственной экспертизе. За год будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около 5 км в двухтрубном исполнении.

В 2022 году для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска также было выделено 100 млн рублей. Средства направили на ремонт восьми участков общей протяженностью 1,2 км.