В Нижегородской области апробируют категорирование инвестпроектов при подключении к сетям

Оно начнет работать с 1 апреля

МОСКВА, 15 марта /ТАСС/. Категорирование инвестиционных проектов, которое начнет работать с 1 апреля в Нижегородской области, сократит сроки подключения к сетям. Механизм включен в региональный инвестиционный стандарт и может быть применен в других регионах России, сообщил в среду заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Артур Батурский.

В 2021 году министерство экономического развития разработало новый инвестиционный стандарт, основанный на лучшем региональном опыте по привлечению бизнеса и практике внедрения первой итерации стандарта Агентством стратегических инициатив (АСИ). Задача инвестиционного стандарта - сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.

"В рамках проекта мы выделили, что нет категорирования, то есть подключить дом к воде и подключить большой завод занимает одинаковое количество времени с точки зрения законодательства. Мы разработали уже на региональном уровне категорирование, и с 1 апреля ресурсоснабжающие организации будут обязаны его использовать. Порядка 60% - срок сокращения для некоторых категорий", - сказал Батурский в ходе круглого стола в Совфеде, посвященного реализации регионального инвестиционного стандарта.

Он добавил, что еще одним механизмом для сокращения сроков реализации инвестиционных проектов на региональном уровне является цифровизация. "Также у нас есть инициатива, чтобы обязать ресурсоснабжающие организации предоставлять данные в онлайн-формате на портал, <…> чтобы при проектировании, строительстве и разработке <…> мы могли эти данные оттуда брать. Мы считаем, что это серьезно сократит сроки прохождения циклов инвестора", - пояснил Батурский.

Комментируя предложение Батурского, член Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашник, отметил, что внедрение данного механизма будет полезно для каждого региона. "Ваш опыт по категорированию наверняка можно распространить на любой регион, потому что какой бы ни была специфика региона, вдумчивое определение того, как группировать разные типы промышленных или иных инвестиций для того, чтобы по каждому из них задавать свои стандартные сроки, точно применимы ко всем отраслям во всех регионах", - сказал Калашник.

В январе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили, что работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны будет завершена в 2023 году. Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Теперь эта работа предстоит еще 44 регионам.