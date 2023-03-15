США считают, что нельзя допустить прекращения зерновой сделки

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, на черноморскую зерновую инициативу полагаются миллионы людей

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что зерновой сделке нельзя позволить истечь. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Миллионы [людей] полагаются на черноморскую зерновую инициативу. Нельзя позволить ей истечь", - отметил он на пресс-конференции в Эфиопии, трансляцию которой ведет телеканал PBS.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней.