Российский рынок акций закрылся снижением биржевых индексов

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,23%, долларовый индекс РТС - на 2,19%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торги позитивно, но в течение дня продавцы прочно завладели инициативой. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 1,23%, до 2 262,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,19%, до 936,95 пункта.

"На мировых биржах и рынке нефти прокатилась новая волна продаж после публикации годового отчета и последовавшего за этим обвала акций Credit Suisse", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Ослабление рубля в условиях глобального ухода от риска не играло существенной роли для сентимента в отношении отечественных акций, добавил эксперт. Курс доллара к концу дня вырос на 0,66% - до 75,98 рубля, евро снизился на 0,42%, до 80,23 рубля, юань вырос на 0,06%, до 11 рублей.

Обнародованные с утра макроэкономические показатели Китая, в том числе данные по розничным продажам в январе-феврале, в целом совпали с ожиданиями. "МЭА в ежемесячном отчете улучшило прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год, ожидая снижения на 740 тыс. баррелей в сутки (предыдущий прогноз предполагал спад на 1,1 млн б/ с)", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Лидером роста на падающем рынке без новостей оказались практически ушедшие с фондовой биржи акции "Детского мира" (+11,2%). Подорожали акции Ашинского метзавода (+4,12%). Также выросли в цене акции ТМК (+0,77%), "возможно, на заявлениях российского Минэнерго о необходимости улучшения газификации Дальнего Востока и связанных с этим ожиданиях роста спроса на продукцию компании", рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки "Циан" (-3,9%) и X5 Retail Group (-3,2%). Также снизились в цене расписки сильно выросшего накануне Globaltrans (-3,1%).

Прогноз на 16 марта

Несмотря на общую изолированность от глобальных процессов российский рынок продолжит следить за внешним фоном и динамикой цен на нефть. В четверг ЕЦБ проведет заседание по процентным ставкам. "Внимание инвесторов будет приковано как к самому решению, так и к риторике, которой оно будет сопровождаться", - отметил Александр Бахтин.

Из важной статистики эксперт выделил еженедельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице и информацию по новостройкам в США в феврале. Финансовые результаты завтра опубликуют VK, "Полиметалл", "Распадская". "Совкомфлот" проведет заседание совета директоров, в повестке - вопрос о дивидендах за 2022 год.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 марта - 2 220 - 2 320 пунктов, по курсу доллара - 75-77 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2 200 - 2 300 пунктов, пара доллар/рубль будет в диапазоне 75-77 рублей, евро/рубль - 80-82 рубля, юань/рубль - в коридоре 10,9-11,2 рубля.