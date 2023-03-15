МВФ и Киев договорились по некоторым пунктам программы мониторинга украинской экономики

Глава организации Гэвин Грей ранее заявил, что стране потребуется внешнее финансирование в объеме от $40 до $57 млрд

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Представители Международного валютного фонда (МВФ) и властей Украины достигли некоторых договоренностей о реализации расширенной программы мониторинга украинской экономики, которая, по мнению организации, должна привлечь финансовые средства из внешних источников.

"Миссия Международного валютного фонда под руководством [ее главы] господина Гэвина Грея с 8 по 15 марта провела в Варшаве, Польша, с украинскими властями по их просьбе политические обсуждения, касавшиеся программы, поддерживаемой фондом, - приводит в среду пресс-служба организации слова ее постоянного представителя на Украине Ваграма Степаняна. - Обсуждения <...> были продуктивными, был достигнут очень хороший прогресс в согласовании подходов, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой фондом. Опираясь на этот прогресс, стороны рассчитывают завершить обсуждения в ближайшие дни".

В 2022 году Грей, по данным агентства Reuters, сообщил, что Киеву в 2023 году потребуется внешнее финансирование в объеме от $40 до $57 млрд. При этом МВФ не будет сам предоставлять кредиты, но надеется, что его программа поможет укрепить доверие стран-доноров к Украине.