Юристы сообщили о случае разморозки активов частному инвестору из России

В BGP Litigation подтвердили, что Минфин Бельгии выдал гражданину РФ лицензию на перевод замороженных средств со счетов Национального расчетного депозитария в неподсанкционный иностранный банк

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минфин Бельгии выдал гражданину РФ лицензию на перевод замороженных средств со счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в неподсанкционный иностранный банк. Об этом рассказали ТАСС в юридической фирме BGP Litigation.

"Да, мы можем подтвердить, что сегодня, 15 марта, Минфин Бельгии выдал гражданину РФ лицензию на перевод замороженных средств со счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в неподсанкционный иностранный банк. <…> Это решение показывает, что положительные решения в отношении российских лиц возможны. И в целом дает надежду многим заявителям, которые все еще ожидают ответ", - пояснила партнер юридической фирмы Татьяна Невеева.

Решение было получено в ответ на индивидуальное обращение. При этом речь идет о российском гражданине с ВНЖ за рубежом, добавила Невеева.

Про заморозку активов

Евросоюз в восьмом санкционном пакете указывал срок подачи заявлений (до 7 января 2023 года) по разблокировке активов в Euroclear и Clearstream. Подать соответствующие заявления успела значительная часть участников российского фондового рынка, однако соответствующие решения до этого момента со стороны западных регуляторов в публичной плоскости не освещались.

ЕС включил в шестой пакет санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) в начале июня 2022 года. При этом европейские депозитарии Euroclear и Clearstream приостановил обслуживание счетов НРД еще в феврале - марте 2022 года. Как заявляли в ЦБ, объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.