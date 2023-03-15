Аксенов допустил проведение ЯМЭФ в 2024 году в Донецке или Запорожье

По словам главы республики Крым, в 2023 году форум пройдет в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2024 году может пройти в Донецке или Запорожье, сообщил в среду в эфире телеканала "Миллет" глава республики Сергей Аксенов.

Форум в 2023 году намерены провести в Москве в годовщину воссоединения новых регионов с Россией с 29 по 30 сентября.

"Это первая пристрелочная ситуация, в основном связанная с логистикой, потому что нашим иностранным друзьям достаточно долгое время надо на дорогу потратить. Поэтому мы договорились, что в этом году он пройдет в Москве. А в последующем будет на новых территориях освобожденных или в Крыму. <…> После мы решим, где будет в 2024 году проходить, возможно в Ялте, возможно в Донецке, Запорожье", - сказал Аксенов.

Он отметил, что "в Москву приедут те, кто поддерживал Крым". Среди них депутаты региональных парламентов разных стран, чиновники и должностные лица разных уровней. "Сформировался такой форум друзей Крыма, на самом деле. Уверен, что для этих людей новые регионы России будут братскими, дружескими, и мы надеемся на их поддержку, потому что сарафанное радио все равно работает, мнение таких людей, которые возвращаются и они не заангажированы, интересно жителям этих стран всегда. Тем более, они приезжают с правдивой информацией, мы же им даем доступ и не запрещаем никуда ходить", - отметил Аксенов.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году эпидемическая обстановка снова не позволила провести форум весной. Планировалось, что он может состояться осенью, однако в августе стало известно, что ЯМЭФ вновь не состоится и перенесен еще на год. Аксенов ранее сообщал, что форум намерены провести в первой половине 2023 года.