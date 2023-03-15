Брянский дилер "БН-Моторс" планирует начать сборку автомобилей

По данным издания "Автовзгляд", речь идет о китайских аналогах Renault Logan

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Брянский автомобильный дилер "БН-Моторс" планирует начать сборку автомобилей. Об этом на конференции "Дебаты РОАД" в среду заявил председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

"Мы уже сейчас достраиваем автозавод небольшой, где мы будем совершать сборку автомобилей. Какой бренд, какая марка, хотелось бы пока не разглашать", - сказал он.

При этом, как отмечается издание "Автовзгляд", речь идет о китайских аналогах Renault Logan.

Брянский "БН-Моторс" - официальный дилер Lada и Chery.